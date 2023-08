Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat, doar intre 10-15 august, 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. Tariful mediu pentru un zbor catre Romania in perioada sarbatorii de…

- Preocuparea pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare cu instituțiile care fac parte din sistemul penitenciar din Europa este o constanta a obiectivelor importante ale Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Penitenciare Targu Ocna. Relația de colaborare cu sistemul penitenciar din Republica Moldova…

- Mii de romani de etnie maghiara au fost prezenți la discursul lui Viktor Orban de la Baile Tușnad, unde a vorbit și Tokes Laszlo, presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania. CITESTE SI VIDEO O ursoaica a cazut intr-o fosa din Sinaia, impreuna cu puiul sau: L-a ținut pe creștet…

- Clubul Copiilor a facut un top al celor mai populare destinații din Romania de pe instagram. Clasamentul a fost compilat folosind criteriul numarului total de taguri pe Instagram, platforma care are 5 milioane de utilizatori in Romania. Orașele mari precum București, Brașov și Sibiu au fost excluse…

- Statul Major al Fortelor Navale organizeaza, in perioada 14 ndash; 15 iunie 2023, Seminarul European pentru Tinerii Ofiteri ESYO 2023 "European Seminar for Young Officers" .Manifestarea se va desfasura la Academia Navala "Mircea cel Batran" ndash; Aula Universitara "Amiral Petre Barbuneanu".Seminarul…

- In anul 1991, exploratorul francez Jacques-Yves Cousteau, in varsta de 80 de ani la vremea aceea, a facut doua expediții in Delta Dunarii. El a venit și la Constanța in anul 1966 la o intalnire a cercetatorilor pe teme marine.

- In acest week-end bucureștenii au multe opțiuni culturale pentru timpul liber. Descoperiți cateva dintre recomandarile noastre:::DETALII DESPRE EXPOZIȚIILE DIN BUCUREȘTI/ CITESTE SI Artiștii refugiați ucraineni din 'Ukrainian Freedom Orchestra' pleaca din nou in turneu in Europa si Statele Unite…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut vineri, 2 iunie 2023, la Palatul Cotroceni, un discurs cu prilejul primirii Majestații Sale Regele Charles al III-lea, in cadrul intalnirii cu autoritațile statului, reprezentanții societații civile și ai Corpului Diplomatic. CITEȘTE ȘI – NEWS ALERT.…