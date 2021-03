Stiri pe aceeasi tema

- Cum vor merge la școala elevii din județul Alba, in perioada 15-19 martie: LISTA școlilor și SCENARIUL in care se incadreaza Cum vor merge la școala elevii din județul Alba, in perioada 15-19 martie: LISTA școlilor și SCENARIUL in care se incadreaza Scenariile in care vor funcționa unitațile de invațamant…

- Consiliile de Administrație ale unitaților de invațamant din unitațile administrativ teritoriale in care se modifica incidența epidemiologica prin comparație cu cea inregistrata in 26.02.2021 au transmis Inspectoratului Școlar Județean Iași propunerile de scenarii. Pe baza avizului Inspectoratului Școlar…

- CJSU Constanta a hotarat modificarea scenariilor de functionare pentru 35 de unitati de invatamant. Astazi, in cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta CJSU a fost votata hotararea nr. 35. Aceasta prevede modificarea a 35 scenarii de functionare pentru unitati de invatamant…

- Cum vor merge la școala elevii din județul Alba, in perioada 8-12 martie: LISTA școlilor și SCENARIUL in care se incadreaza Scenariile in care vor funcționa unitațile de invațamant din județul Alba in perioada 8-12 martie au fost stabilite vineri, 26 februarie in ședința Comitetului Județean pentru…

- La nivelul județului Iași, dintr-un total de 98 de unitați teritorial adminstrative, 83 sunt in scenariul verde, iar 15 in scenariul galben. Incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este intre 1 și 3/1000 de locuitori in municipiul Iași, Aroneanu, Ciurea, Dolhești, Dragușeni,…

- In conformitate cu Ordinul nr. 3235/93 din 4 februarie 2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, scenariul de funcționare a unitaților de…

- Social Au fost aprobate scenariile dupa care se vor ține cursurile in școlile din județ, incepand de luni februarie 12, 2021 19:07 Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat, vineri, scenariile dupa care se vor desfașura cursurile in unitațile școlare din județ incepand de luni, 15 februarie,…

- La nivelul județului Iași, dintr-un total de 98 de unitați teritorial adminstrative, 76 sunt in scenariul verde, 20 in scenariul galben și 2 in scenariul roșu. Incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori in Probota și Valea Lupului (scenariul…