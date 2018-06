Comitetul Executiv al PSD, convocat vineri, la Palatul Parlamentului (oficiali din partid)

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD a fost convocat, in sedinta de vineri, la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 16.00, au precizat surse politice pentru MEDIAFAX. Instanta suprema a decis joi condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.

- Liviu Dragnea, președintele PSD a fost condamnat in al doilea dosar. Este o condamnare in prima instanța, dar importanța politica este una majora. Presiunea va crește tot mai mult asupra partidului din exterior și nu va trece mult pana cand presiunile vor fi și din interior. In aceste condiții a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, ca premierul Viorica Dancila are ”sustinere totala” din partea colegilor de partid si a afirmat ca PSD ”nu este un partid format din oameni blegi, fricosi si care stam cu capul plecat ca sa-l taie Iohannis sau slujile lui”.…

- Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal din data de 7 mai 2018, intrunit in mod statutar in conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federatiei Romane de Fotbal, in prezenta majoritatii membrilor sai, domnii Kyros Vassaras si Emilian Hulubei absentand motivat, adopta urmatoarele decizii:…

- Liderul opozitiei armene Nikol Pashinyan a fost desemnat oficial luni de catre coalitia sa Yelk candidat la postul de premier, in ajunul unui vot crucial pentru viitorul ex-republici sovietice din Caucazul de Sud, relateaza AFP. Din 13 aprilie, Armenia se confrunta cu o criza politica fara precedent:…

- Premierul a venit alaturi de Liviu Dragnea, Gabriela Firea si alti membri ai conducerii partidului, la reuniunea Comitetului Executiv National al formatiunii, care a inceput cu aproape jumatate de ora mai tarziu. Mai inainte, Viorica Dancila s-a intalnit cu Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Palatul…

- Consiliul Local Municipal Medgidia a fost convocat in data de 29 martie 2018, ora 17.00, in sedinta ordinara. Pe agenda sedintei se afla urmatoarele proiecte de hotatare: I . PROIECTE DE HOT RARI privind : Consiliul Local ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Tutungiu…

- Biroul Permanent Național al PSD a convocat Comitetul Executiv al PSD, care va avea loc pe data de 16 aprilie.Este foarte posibil ca in acest Comitet Executiv sa se faca o evaluare a miniștrilor. Pe langa asta, se vor discuta o serie de teme legate de proiectele de lege restante, dar și despre…