Stiri pe aceeasi tema

- Statul cere zeci de milioane de euro de la operatorii telecom din Romania. De ce vor fi taxați Orange, Vodafone, RCS&RDS si Telekom Romania Drepturile de utilizare a licentelor existente in banda de 2100 MHz pentru furnizarea de retele si servicii 3G si 4G, acordate operatorilor telecom din Romania…

- Statul cere zeci de milioane de de euro de la operatorii telecom din Romania. De ce vor fi taxați Orange, Vodafone, RCS&RDS si Telekom Romania Drepturile de utilizare a licentelor existente in banda de 2100 MHz pentru furnizarea de retele si servicii 3G si 4G, acordate operatorilor telecom din Romania…

- Limita maxima de 8.500 de lei la plata indemnizatiei pentru cresterea copilului ar putea fi eliminata. Limita maxima pentru indemnizația primita lunar de catre parinți pentru creșterea copilului va fi eliminata, astfel ca parinții vor putea primi indemnizații mai mari de 8.500 de lei, cat este limita…

- 150 de inițiative legislative trecute in contul deputatului Calota Florica Ica, in trei ani de mandat, majoritatea din domeniul agriculturii, silviculturii și industriei alimentare in Politic / on 12/12/2019 at 12:02 / Au preluat mandatele de parlamentari in luna decembrie a anului 2016 și, dupa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca are ca obiectiv adoptarea, in sedinta de vineri, a proiectului pe care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea. Aceasta asumare ar urma sa aiba loc pe mai multe proiecte, printre care modificarile la legile justitiei dar si plafoanele bugetare."Eu am ca…

- "Eu am ca obiectiv ca la sedinta (de Guvern - n.r.) de vineri sa adoptam proiectul pe care ne angajam raspunderea, sa intram in calendarul de angajare a raspunderii. De asemenea, daca va fi gata proiectul de lege privind plafoanele bugetare, intentionam sa ne angajam raspunderea pe el in cursul saptamanii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) este pregatita sa implementeze orice masura tranzitorie care va fi luata de Guvern dupa abrogarea prevederilor din sectorul energetic ale OUG 114, a declarat miercuri seara vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege. "Sper…

- "Ne vom asuma raspunderea pe Ordonanta 114 in Parlament in urmatoarele 2 - 3 saptamani, ne vom asuma raspunderea pe tot pachetul Ordonantei 114, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta ordonanta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, evident cu…