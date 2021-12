Stiri pe aceeasi tema

- Facebook face angajari masive in urmatorii 5 ani. 10.000 de locuri de munca in țarile din Uniunea Europeana Facebook a anuntat duminica ca va crea 10.000 de noi locuri de munca in țarile din Uniunea Europeana in urmatorii cinci ani, pentru a ajuta la construirea asa-numitului metavers. Țarile in care…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 439 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 294 locuri de munca pentru: muncitor in construcții, maistru in construcții, educatoare/educator, taietor de carne și lucrator in producție, vopsitor industrial,…

- *** Angajam lacatus si sudor pentru confectii metalice, executie, montaj in teren si munca la inaltime. Salariu de inceput este 2800 lei, cu crestere din a doua luna. Telefon 0757833540 *** Angajam persoana pentru calcat haine. Informatii la telefon +40 (749) 527 433. *** Angajam personal operator G.P.L.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 612 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 389 locuri de munca pentru: taietor de carne si lucrator in productie; vopsitor industrial; sudor carbon/otel inoxidabil; sudor aluminiu; muncitor in…

