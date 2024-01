Stiri pe aceeasi tema

- Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Masuri pentru combaterea spalarii banilor Platile in numerar mai mari de 10.000 de euro vor fi interzise in Uniunea Europeana. Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au convenit joi sa limiteze…

- Copresedintii REPER, Dragos Pislaru si Ramona Strugariu, anunta joi incheierea negocierilor in Parlamentul European de la Strasbourg a primului Pachet legislativ pentru combaterea spalarii banilor si prevenirii finantarii terorismului. In ceea ce priveste infiintarea Agentiei europene pentru combaterea…

- Parlamentul European si statele membre au aprobat miercuri infiintarea unei agentii a Uniunii Europene pentru combaterea si prevenirea spalarii banilor si a finantarii terorismului, fara a decide inca asupra viitorului sau sediu, ravnit de mai multe tari, intre care Franta si Germania, relateaza AFP.Aceasta…

- Comisia Europeana a decis sa inițieze o procedura de constatare a neindeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei și o scrisoare suplimentara de punere in intarziere Slovaciei pentru transpunerea incorecta a celei de a 4-a și a celei de a 5-a Directive privind…

- Germania, Franța și Italia au ajuns la un acord cu privire la modul in care ar trebui reglementata inteligența artificiala (AI) in viitor, potrivit unui document comun consultat in exclusivitate de Reuters. Acordul ar trebui sa accelereze negocierile la nivel european. Cele trei guverne sunt in favoarea…

- Comisia Europeana a decis joi initierea unei proceduri de infringement, trimitand Romaniei o scrisoare oficiala de punere in intarziere si Slovaciei o scrisoare oficiala suplimentara de punere in intarziere pentru transpunerea incorecta a celei de-a patra si a cincea Directive 2008/98/EC privind combaterea…

