Comisia Europeana a constatat, luni, ca diversele masuri de sprijin public in favoarea Companiei Nationale a Uraniului SA (CNU) din Romania nu sunt in linie cu reglementarile UE privind ajutorul de stat acordat firmelor aflate in dificultate, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.



Ca rezultat, Romania nu poate implementa masurile de sprijin prevazute in planul de restructurare. De asemenea, tara trebuie sa recupereze de la companie ajutorul de stat incompatibil, in valoare de 13 milioane de euro, acordat in 2016, si dobanzile aferente, precizeaza Comisia Europeana.

