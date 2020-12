Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui raport transmis Parlamentului European , Comisia Europeana vine cu o serie de recomandari privind activitatea scolara in pandemie. Se pare ca statele membre trebuie sa ia in calcul prelungirea vacanțelor sau continuarea invațamantului online. "Pentru a reduce riscul de transmitere a coronavirusului…

