Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei Europene Vera Jourova a afirmat intr-o intalnire cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu ca este gata sa sprijine accelerarea reformelor in domeniul Justitiei in Romania, in vederea indeplinirii obiectivelor MCV si ridicarii MCV pe baza rezultatelor concrete din teren, subliniind…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe comisarul european pentru Piața Interna, Thierry Breton, care a venit intr-o vizita in Romania pentru a discuta cu oficialii romani despre „situatia ingrijoratoare generata de COVID-19”, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.„In…

- PIB-ul Romaniei va depasi pana la sfarsitul anului nivelurile anterioare pandemiei, preconizandu-se ca economia Romaniei va creste cu 7% in 2021 si cu 5,1% in 2022, releva datelefacute publice joi de Comisia Europeana.. „Dupa o redresare puternica in prima jumatate a anului 2021, se estimeaza…

- Medicul Raed Arafat, șeful DSU, este prezent duminica, 24 octombrie, la Maratonul Vaccinarii din Capitala, acțiune aflata in cea de-a treia zi. Pana in acest moment, peste 22.000 de bucureșteni s-au imunizat in cadrul acestei acțiuni. „Mulțumesc celor care vin. E un lucru extrem de bun. Situația este…

- Șeful Departamentului pentru Situații de urgențaa, Raed Arafat, a susținut vineri dupa-amiaza o declarație de presa, dupa ședința de Guvern. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=notif&v=4329070237161360¬if_id=1634909837981613¬if_t=live_video Raed Arafat a declarat ca in acest moment nu mai…

- Comisia Europeana a aprobat luni, 27 septembrie, evaluarea pozitiva a Planului de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Romania va putea primi, astfel, din partea UE, granturi in valoare de 14,2 miliarde de euro si imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde de euro, in cadrul Mecanismului de Redresare si…

- Provocarile majore incep abia acum, spune președintele Klaus Iohannis dupa ce Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei a primit unda verde de la Comisia Europeana. „Imi face o deosebita placere sa o avem astazi ca oaspete pe doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Bine…

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen face luni o vizita oficiala la Bucuresti in contextul finalizarii procesului de evaluare a Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Romaniei in cadrul NextGenerationEU. Ursula von der Leyen are intrevederi cu presedintele Klaus Iohannis…