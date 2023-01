Cetatea Ulmetum trece in administrarea Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta

Cetatea Ulmetum, din vecinatatea comunei Pantelimonu de Sus se va afla in atentia consilierilor judeteni, marti, 31 decembrie in cadrul primei sedinte de Consiliu Judetean din acest an, cand se propune darea acesteia… [citeste mai departe]