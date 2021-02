Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana și-a imbunatațit estimarea pentru creșterea economica a Romaniei in acest an, de la 3,3% la 3,8%, insa Guvernul se bazeaza pe o expansiune de 4,3% a economiei , potrivit planurilor bugetare anunțate de premierul Florin Cițu. Autoritațile de la Bruxelles se așteapta la o creștere a…

- Bugetul pentru 2021 va fi pus in dezbatere cel tarziu joi dimineața, a anunțat premierul Florin Cițu, miercuri, la finalul ședinței de Guvern. Premierul Florin Cițu a confirmat miercuri masurile de ajustare bugetara, respectiv inghețarea pensiilor, eliminarea tichetelor de vacanța pe acest an, reducerea…

- Comisia Europeana s-a vazut nevoita sa amane publicarea regulilor detaliate de implementare a taxonomiei finantarii sustenabile in UE, dupa ce 10 state, in principal est-europene, au amenintat cu veto, intrucat in proiectul de propunere al Comisiei gazele naturale nu au fost incluse in combustibilii…

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 3,5%, dupa o contractie de 5% in 2020, pentru ca in 2022 cresterea economica sa accelereze pana la 4,1%, conform celui mai recent raport privind perspectivele economiei mondiale publicat marti de Banca Mondiala. Comparativ,…

- Salariul mediu net a crescut cu 22 de lei in octombrie, pana la 3.343 lei. In ce domeniu lucreaza romanii care caștiga in medie peste 7.600 lei in mana Salariu mediu net a crescut cu 22 de lei (+0,7%) in octombrie fața de luna anteroara, pana la 3.343 lei. Comparativ cu luna octombrie a anului precedent,…

- ”In trimestrul III 2020 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 27,195 miliarde lei, in scadere cu 0,7%, comparativ cu trimestrul III 2019. In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2020 investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 68,88 miliarde lei, in crestere cu…

- ”Coletaria.ro, expert in expedierea si livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est, a inregistrat anul acesta o crestere de peste 300% a numarului de colete expediate fata de anul trecut. Cresterea a fost influentata, in mare masura,…

- Indicatorul care arata cat de competitiva este economia romaneasca se va deteriora in 2021 și va atinge nivelul din 2019, cand nu aveam pandemie. Dupa un 2020 in care consumul privat a avut o contribuție negativa de 2% la formarea Produsului Intern Brut, vine un 2021 cand acest consum iși va reveni.…