- Centralele nucleare de ultima generatie vor avea nevoie de investitii de 500 miliarde de euro pana in anul 2050, a apreciat comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, care a afirmat, totodata, ca este “crucial” ca energia nucleara sa primeasca eticheta verde in cadrul tranzitiei energetice,…

- Comisia Europeana contesta ferm faptul ca Directiva UE privind gazele naturale ar fi incalcat vreo dispozitie din Tratatul privind Carta Energiei, asa cum sustine societatea Nord Stream 2 AG in cauza de arbitraj in materie de investitii Nord Stream 2 impotriva UE. In plus, Uniunea Europeana, reprezentata…

- Uniunea Europeana a elaborat planuri pentru a eticheta unele proiecte de gaze naturale si energie nucleara drept investitii ”verzi”, dupa o batalie de un an intre guverne despre care investitii sunt cu adevarat ecologice, transmite Reuters. Comisia Europeana ar urma sa propuna in ianuarie reguli…

- Comisia Europeana a initiat un proiect prin care unele centrale nucleare si care utilizeaza gazele naturale drept combustibil sa fie considerate proiecte verzi, daca indeplinesc anumite conditii, scrie Reuters.

- Comisia Europeana ar urma sa propuna in ianuarie reguli care sa stabileasca daca proiectele de gaze si cele nucleare vor fi incluse in ”taxonomia finantelor durabile” a UE. Aceasta este o lista a activitatilor economice si a criteriilor de mediu pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a fi etichetate…

- Potrivit DPA, Uniunea Europeana intentioneaza ca in viitor sa inceteze sa mai finanteze noi conducte de petrol si gaze, pe masura ce se reorienteaza spre promovarea surselor de energie care sunt mai putin daunatoare. La mijlocul acestei saptamani, negociatorii statelor membre UE si cei ai Parlamentului…

- Comisia Europeana ar putea dezvalui in data de 22 decembrie planul sau cu privire la includerea sau nu a gazelor naturale si a proiectelor din domeniul energiei nucleare pe lista investitiilor "verzi", sustin sursele citate de Bloomberg. Uniunea Europeana este pe punctul de a finaliza partea de clima…

- Am citit, cu mandrie, va spun sincer, concluziile unui studiu ce arata ca Romania conduce in fruntea unui clasament european in ceea ce privește percepția asupra impactului pe care il avem asupra mediului. Mai precis, 88% dintre noi consideram ca schimbarile climatice au un impact asupra vieții de zi…