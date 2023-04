Stiri pe aceeasi tema

- Exportul fara taxe vamale de produse agricole ucrainene catre UE, care a provocat o criza in Europa de Est, a permis Ucrainei sa caștige 25 de miliarde de euro, a declarat purtatorul de cuvant al UE, Miriam Garcia Ferrer. „Coridoarele de solidaritate au permis Ucrainei sa exporte 57 de milioane de…

- Ministrul agriculturii din Ungaria, Istvan Nagy, nu a precizat ce inseamna “progresiv” atunci cand a vorbit despre ajutorul pe care Ungaria il considera necesar din partea UE, noteaza Reuters. Nagy declarase miercuri ca Budapesta va continua sa permita tranzitul cerealelor ucrainene prin Ungaria, asigurand…

- Viktor Orban nu se joaca atunci cand vine vorba de problemele cauzate de importuri. Ungaria a interzis importurile de miere și de anumite produse din carne din Ucraina pana la 30 iunie. Anterior, autoritațile din Ungaria au interzis și importurile de cereale, potrivit Sky News. Comisia Europeana a anunțat…

- Ungaria a extins lista importurilor interzise de produse agricole din Ucraina. Țara a impus restricții pentru 25 de produse și cereale ucrainene, anunța RBC-Ucraina cu referire la Hirado.hu. Potrivit deciziei guvernului ungar, interdicția se aplica cerealelor, semințelor de rapița și de floarea-soarelui,…

- Dupa ce mai multe țari din Europa de Est au inceput sa suspende unilateral importul de cereale ucrainene, punand presiune pe Bruxelles, Uniunea Europeana se pregatește sa impuna la nivelul UE restricții privind importul de cereale din Ucraina.

- UE pregatește restricții la importurile de cereale din Ucraina. Mai multe țari din Europa de Est au inceput sa suspende unilateral importul de cereale ucrainene, punand presiune pe Bruxelles. UE se pregatește sa impuna restricții privind importul de cereale din Ucraina, scrie Reuters. UE pregatește…

- Guvernul interimar al Slovaciei a aprobat, in sedinta sa de luni desfasurata online, interzicerea, incepand cu 19 aprilie, a importului de cereale si a unor produse agricole din Ucraina. Interdictia nu se vizeaza si tranzitul acestor produse prin tara, transmite agentia TASR, potrivit Agerpres.Bratislava…

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…