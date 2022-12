Comisia Europeană aprobat planul Germaniei de 34,5 miliarde de euro de recapitalizare a traderului de gaze naturale Uniper Planul respecta regulile UE referitoare la ajutorul de stat privind necesitatea, caracterul adecvat si dimensiunea interventiei, a spus Comisia intr-un comunicat. ”Masura urmareste restabilirea pozitiei financiare si a lichiditatii Uniper in situatia exceptionala cauzata de razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si de perturbarea ulterioara a livrarilor de gaze, mentinand totodata garantiile necesare pentru a limita denaturarile concurentei”, se arata in comunicat. Recapitalizarea presupune o majorare imediata de capital in suma de 8 miliarde de euro, care va fi subscrisa la un pret… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

