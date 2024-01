Comisia Europeană alocă aproape 600 de milioane EUR pentru proiecte de infrastructuri energetice Comisia Europeana aloca aproape 600 de milioane EUR pentru proiecte de infrastructuri energetice ce contribuie la decarbonizare și la securitatea aprovizionarii. Comisia Europeana a alocat 594 de milioaneEUR in cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) pentru opt proiecte de infrastructuri energetice transfrontaliere carora li s-a acordat statutul de proiecte de interes comun (PIC) in 2022. Aceasta investiție face parte din eforturile mai ample ale UE avand ca obiectiv decarbonizarea sistemului energetic și atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

