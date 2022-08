Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a rezervat, la compania americana in domeniul biotehnologiei Moderna, 15 milioane de doze suplimentare din noua versiune a vaccinului impotriva covid-19, modificat in functie de varianta omicron a SARS-CoV-2, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), autoritatea de reglementare in acest sector, a anuntat la jumatatea lui iunie ca a inceput sa examineze aceasta noua versiune a vaccinului, menita sa tinteasca atat tulpina originala a SARS-CoV-2, cat si varianta omicron – ale carei noi subvariante au antrenat…

- Romania ar urma sa intre in posesia vaccinului anti-COVID adaptat tulpinilor care circula in prezent in luna octombrie, cand va incepe o noua campanie de vaccinare, a anunțat miercuri ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. ”Sper sa avem succes cu o noua campanie de vaccinare…

- O manifestatie de amploare este prevazuta vineri seara la Tbilisi, capitala Georgiei, impotriva guvernului si pentru aderarea la Uniunea Europeana, dupa esecul tarii in a obtine statutul de tara candidata la UE, relateaza AFP. Georgia si-a depus candidatura la UE impreuna cu Ucraina si Republica Moldova,…

- Compania farmaceutica Moderna a anuntat ca o versiune actualizata a vaccinului sau anti-COVID-19, administrata ca doza booster in cadrul unui studiu clinic, a indus o reactie imunitara mai buna impotriva variantei Omicron decat versiunea originala a acestui ser, A informat Agenția Reuters, preluata…

- Compania farmaceutica Moderna a anuntat miercuri ca o versiune actualizata a vaccinului sau anti-COVID-19, administrata ca doza booster in cadrul unui studiu clinic, a indus o reactie imunitara mai buna impotriva variantei Omicron decat versiunea originala a acestui ser,

- “Clean Recycle, unul dintre cei mai mari jucatori pe piata locala de transfer de responsabilitate in domeniul ambalajelor (OIREP), raporteaza un volum de business de 3,8 milioane de euro si 56.000 tone de deseuri de ambalaje colectate la jumatatea anului. Compania estimeaza o cifra de afaceri de 10…