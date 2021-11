Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 25 noiembrie, in calitate de ministru interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Florin Citu a semnat acordul de finantare dintre Romania si Comisia Europeana pentru PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliența).Acesta a fost ultimul act semnat de Florin Citu in calitatea sa de ministru…

- Un grup de eurodeputați este scutit de a prezenta certificatul COVID la intrarea in cladirea Parlamentului European, dupa ce au contestat masura in instanța. In schimb, sunt obligați sa arate un test Covid negativ. Cinci europarlamentari, alaturi de alți cațiva angajați ai Parlamentului European, nu…

- Certificatul digital al UE privind COVID-19 a fost unul din elementele esentiale ale raspunsului Europei la pandemia de coronavirus, fiind generate peste 591 de milioane de certificate, se arata intr-un raport publicat, luni, de Comisia de Comisia Europeana. „Statele membre ale UE au eliberat peste…

- Mai multe nave port-container uriașe, pline de marfuri de Craciun, au trebuit redirecționate din Felixstowe (estul Angliei) catre porturile europene din cauza ambuteiajelor din terminalele britanice, cauzate de pandemia Covid-19 și de Brexit. „Pentru a ne asigura ca marfurile vor fi disponibile pe scara…

- Ministrul britanic pentru relația cu Uniunea Europeana a incercat din nou sa convinga Bruxelles-ul sa accepte modificarea protocolului nord-irlandez al acordului Brexit intr-o pledoarie in care a incercat sa faca apel la bunavoința partenerilor europeni, spunand ca doar așa va putea fi „oprita otrava”…

- Razbunarea muncitorilor europeni. Șoferii europeni rad de vizele pe 3 luni oferite de britanici: „Iși bat joc de noi. Sa iasa singuri din rahatul in care au intrat’ Șoferii de camion din Uniunea Europeana nu vor veni in Marea Britanie cu contracte pe termen scurt pentru a rezolva criza combustibilului,…

- Funcționarea multor benzinarii și supermarketuri este grav intrerupta din cauza lipsei de șoferi de camioane care sa livreze produsele. Guvernul lui Boris Johnson a anunțat sambata mai multe masuri, inclusiv eliberarea a peste 10.000 de vize provizorii. Un deficit de șoferi de camioane provoaca haos…

- Brexit și pandemia Covid-19: independente, dar concomitente, cele doua evenimente le fac viața amara britanicilor. Primul și l-au dorit, neluand in calcul ca slujbele „murdare”, pe care englezul nu pune mana, vor trebui facute totuși de cineva. Așa cum a explicat The Guardian in urma cu cateva zile,…