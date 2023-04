Stiri pe aceeasi tema

- Paștele a trecut și este timpul sa ne intoarcem la obiceiurile alimentare sanatoase. Daca v-ați rasfațat cu prea multa ciocolata și oua de Paște, nu va faceți griji; este timpul pentru o dieta de dupa Paște.

- Premierul Nicolae Ciuca a aratat ca un subiect pe agenda Guvernului este cel legat de solutionarea problemelor fermierilor si a procesatorilor din industria alimentara. ”Au avut loc o serie intreaga de demersuri atat in ceea ce priveste dialogul nostru cu Comisia Europeana cat si cu partea ucraineana,…

- Comisia Europeana a decis sa initieze o procedura de constatare a neindeplinirii obligatiilor prin trimiterea unei scrisori de punere in intarziere Romaniei pentru restrictionarea exportului de energie electrica, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.

- Actiunile comerciale unilaterale ale statelor UE sunt „inacceptabile”, a transmis duminica un purtator de cuvant al Comisiei Europene, dupa ce Polonia si Ungaria au interzis importurile de cereale si alte produse alimentare ucrainene, pentru care UE si-a deschis piata fara a li se impune respectarea…

- Aceste investitii fac referire la doua proiecte care vor imbunatati calitatea si accesul la apa potabila si vor imbunatati tratarea apelor uzate in zona respectiva, arata comunicatul de presa al Executivului european. Lucrarile la infrastructura de alimentare cu apa includ noua statii noi de tratare…

- Guvernul Romaniei, prin Departamentul pentru Responsabilitate Sociala Comunitara și Grupuri Vulnerabile, Senatul Romaniei și Fundația International Justice Mission au organizat conferința internaționala "Common challenges and new perspectives in fighting trafficking in persons". In cadrul conferinței…

- Comisia Europeana a anuntat ca saluta acordul provizoriu la care s-a ajuns vineri dimineata cu Parlamentul European si cu Consiliul cu privire la reformarea si consolidarea Directivei UE privind eficienta energetica, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.

- Comisia Europeana a prezentat miercuri propuneri de modernizare a normelor privind permisele de conducere, inclusiv introducerea unui permis de conducere digital valabil in intreaga UE, precum si noi dispozitii pentru a facilita aplicarea normelor de circulatie la nivel transfrontalier, se arata…