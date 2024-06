OPPO revoluționează tehnologia smartphone AI, în colaborare cu Google, MediaTek și IDC OPPO a dezvaluit angajamentul de a produce telefoane inteligente AI accesibile tuturor, subliniind revoluția tehnologica completa și restructurarea ecosistemului telefoanelor AI in viitor. Compania pune accent pe transformarea vieții de zi cu zi prin integrarea tehnologiilor AI, facand telefoanele mai inteligente și mai versatile. In colaborare cu Google, MediaTek și IDC, OPPO iși propune sa aduca inovații care sa faciliteze accesul la tehnologie avansata […] The post OPPO revoluționeaza tehnologia smartphone AI, in colaborare cu Google, MediaTek și IDC appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Digitalizarea a devenit o prioritate in piața imobiliara. Tranziția de la vanzarile tradiționale la cele digitale este acum inevitabila in acest sector. Iata care sunt beneficiile pe care tehnologia le aduce in domeniul imobiliar: Fotografii de calitate – Prima impresie conteaza Intr-o piața competitiva,…

- Companie cu un singur produs și review-uri proaste, caut cumparator! Cam așa ar suna un anunț pentru mica publicitate facut de Humane, compania din spatele AI Pin, broșa inteligenta despre care am vorbit și noi intr-un material dedicat, pe YouTube (care se poate vedea aici) . Deși nu au lansat pana…

- Cunoscuta companie de gaming Gameloft, cu un studio la Cluj deschis in urma cu 15 ani pare sa-și fi inchis filiala la Cluj. La scurt timp dupa ce un angajat a anunțat ca ar urma sa fie dați afara toți cei 200 de angajați ai companiei clujene, pe Google, sediul companiei apare ca fiind „inchis definitiv”.„Din…

- La fel ca precursorii sai cu „a” la finalul numelui, Pixel 8a se doreste a fi cel mai accesibil model al seriei Pixel 8, acesta urmand a costa incepand de la 500 de dolari. Cel mai important upgrade al noului smartphone il reprezinta trecerea la chipset-ul Tensor G3, care, in versiunea de baza, va fi…

- Compania turca de investiții Ussuri Capital intenționeaza sa construiasca o noua fabrica de oțeluri plate cu emisii reduse de carbon in Romania. Aceasta va utiliza ca materie prima fier vechi . O investiție in domeniul metalurgiei este o noutate in peisajul economic al ultimilor ani, in Romania. Trendul…

- Moment de reușita pentru compania oradeana Helion Security și partenerul sau strategic, DOL Guard, odata cu implementarea tehnologiei de varf a Roboților AI de analiza video si dispecerizare robotizata, tehnologie dezvoltata și produsa de Heliondata.com (membra a grupului Helion).

- Laboratorul german BioNTech, care a dezvoltat unul dintre vaccinurile inovatoare impotriva COVID-19, a indicat miercuri ca isi propune comercializarea unui prim medicament impotriva cancerului in 2026, in principal gratie tehnologiei ARN mesager (ARNm), informeaza AFP preluat de agerpres. "Compania…