- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a transmis ca Executivul saluta prezentarea astazi, de catre Comisia Europeana, a Planului de Actiune pentru Balcanii de Vest, ca rezultat al angajamentului formulat la reuniunea extraordinara a Consiliului Justitie si Afaceri

- Prim ministrul Romaniei, Nicolae Ionel Ciuca, a transmis un mesaj ca urmare publicarii de catre Comisia Europeana a Raportului privind Romania din cadrul MCV. "Am primit cu satisfactie raportul privind Romania din cadrul MCV, prezentat astazi de Comisia Europeana. Acesta constata, in premiera, indeplinirea…

- Comisia Europeana a prezentat, marti, o propunere formala privind crearea unui mecanism temporar de plafonare a tarifelor la gaze in spatiul Uniunii Europene, o idee intampinata cu reticenta de Germania si de alte state.

- Doua autobuze au fost incendiate luni (21 noiembrie), in timp ce asociațiile de taximetriști au inceput o greva de doua zile in Cape Town, Africa de Sud, pentru a protesta impotriva incetarii unui program de stimulente. Un tanar neidentificat, a fost impușcat intr-unul din autobuze, iar mai mulți pasageri…

- ”Curatenia aerului si a apei este esentiala pentru sanatatea oamenilor si a ecosistemelor. Doar poluarea atmosferica, fara a lua in considerare si alte forme de poluare, este responsabila pentru aproape 300.000 de morti premature in fiecare an in randul europenilor. Noile norme propuse vor reduce cu…

- Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați, alaturi de Comisia Europeana și Parlamentul European, a organizat ieri, in sala Teatrului Dramatic, Conferința „ORIZONT EUROPA – Oportunitați de finanțare pentru cercetatorii și intreprinderile romanești”, la care au participat cercetatori din Galați și universitați…

- CE aproba o schema de ajutoare a Romaniei de 1,5 miliarde EUR pentru a compensa costurile indirecte ale emisiilor suportate de intreprinderile mari consumatoare de energie. Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o schema de ajutoare a Romaniei menita sa acorde…