Romania a trecut cu proiectul „Transport” de furcile caudine ale oficialilor UE, care au aprobat cele 9,6 miliarde de euro destinate dezvoltarii infrastructurii in urmatorii cinci ani. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) anunța marți ca a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru Programul Transport, in valoarae de 9,6 miliarde euro, din care 4,6 miliarde euro finanțare din partea Uniunii Europene. In Programul Transport sunt prevazute 305 km drumuri noi sau reabilitate, 2.370 km de drumuri dotate cu elemente de siguranta rutiera, 150 km linii de tramvai…