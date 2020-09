Comisia Europeana a aprobat aproape 900 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu-Pitesti Comisia Europeana a anuntat joi, 3 septembrie, ca a aprobat o investitie in valoare de 875,5 milioane euro de la Fondul de Coeziune pentru construirea primei faze a autostrazii Sibiu-Pitesti, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.



Autostrada Sibiu - Pitesti urmeaza sa fie construita in trei etape, iar prima etapa ar trebui sa se incheie in decembrie 2023. Aceasta etapa vizeaza construirea a 53,38 km de autostrada, inclusiv: sase noduri rutiere; 28 poduri si pasaje; zece viaducte; un tunel; o parcare de scurta durata; doua spatii de servicii; trei centre de intretinere… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

