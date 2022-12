Comisia Europeană a aprobat achiziţia traderului german de gaze Uniper de către guvernul Germaniei Achizitia a fost aprobata in temeiul regulamentului UE privind fuziunile, dupa ce Comisia a conchis ca achizitia propusa nu ar ridica probleme de concurenta. De asemenea, Comisia trebuie sa aprobe salvarea Uniper in conformitate cu regulile privind ajutorul de stat. ”Tranzactia a fost determinata de criza energetica europeana in curs de desfasurare, in special de incetarea livrarilor de gaze rusesti si de cresterea brusca a preturilor gazului, care a facut ca Uniper, cel mai mare importator de gaze rusesti al Germaniei, sa necesite injectii semnificative de capital pentru a preveni insolventa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

