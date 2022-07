Comisia a publicat astazi o cerere de proiecte in valoare de 9 milioane euro pentru a sprijini producția de știri din intreaga Europa pe teme de actualitate, cu un accent deosebit pe tinerii europeni. Dupa doua cereri de propuneri pilot in 2020 și 2021, aceasta a treia cerere sporește in mod semnificativ sprijinul pe care UE il acorda jurnalismului transfrontalier și solicita propuneri din partea unor consorții care sa reuneasca minimum cinci organizații din cel puțin cinci state membre ale UE, cu scopul de a le oferi tinerilor europeni posibilitatea de a compara perspective din intreaga Europa,…