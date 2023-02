Comisarul UE Thierry Breton a declarat luni că nu ia partea nimănui, între Big Tech şi operatorii europeni de telecomunicaţii Vorbind la Mobile World Congress (MWC) din Barcelona, Breton a aparat o consultare de 12 saptamani lansata saptamana trecuta, referitoare la un proiect care ar putea impune Big Tech sa suporte mai multe costuri. ”Pentru mine, adevarata provocare este sa ne asiguram ca pana in 2030 concetatenii nostri si afacerile de pe strazile noastre din intreaga UE – inclusiv aici in Barcelona – au acces la conectivitate Gigabit rapida, fiabila si intensa in date”, a spus el. Reprezentantii firmelor de tehnologie, inclusiv Alphabet, Meta si Netflix, care participa la MWC, sunt asteptati sa respinga ideea. Peste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

