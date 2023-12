Comisarul-șef Laurențiu Pantazi, Comandantul IPJ Buzău, se retrage după 34 de ani Laurențiu Pantazi, comandantul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzau, a anunțat astazi ca iși incheie o cariera impresionanta de 34 de ani in cadrul forțelor de ordine. Vestea retragerii sale a fost comunicata pe rețeaua de socializare Facebook de catre Sindicatul Polițiștilor – SIDEPOL Buzau. Intr-un mesaj emoționant postat pe platforma de socializare, comisarul-șef Pantazi a reflectat asupra perioadei sale in uniforma, evidențiind o cariera de aproape 30 de ani ca polițist operativ și 17 de ani in echipa de conducere a IPJ Buzau . A subliniat diversitatea experiențelor traite in timpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul-șef de poliție Laurențiu Pantazi, comandantul IPJ Buzau, a ieșit la pensie dupa 34 de ani de activitate. Anunțul a fost facut pe Facebook de Sindicatul Polițiștilor – SIDEPOL Buzau. „Mesajul domnului comisar șef de politie Pantazi Virgil Laurențiu cu ocazia intrarii intr o noua etapa a vieții:

- Este doliu in lumea teatrului romanesc! Celebrul actor, Rareș Ioan Stoica, care a jucat timp de peste 25 de ani pe scena Teatrului Nottara, a incetat din viața la doar 54 de ani. Rareș Ioan Stoica a jucat pe scena Teatrului Nottara timp de 25 de ani. Acesta a absolvit Academia de Teatru și Film din…

- Romanul ținut ostatic de Hamas in Fașia Gaza a murit. Este vorba, mai exact, Tal Haimi care fi fost ucis de Hamas in același timp in care au fost uciși alți oameni rapiți din kibbutzul pe care il fondase strabunicul barbatului de la Buzau. Vestea morții sale a fost data familiei in cursul zilei de miercuri.…

- Intr-o trista veste pentru lumea artistica, actrița Anda Caropol a incetat din viața la varsta de 84 de ani, anunța Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) printr-o postare pe Facebook. Artista, cunoscuta pentru contribuția sa remarcabila in domeniul teatrului și filmului, a parasit aceasta lume miercuri.…

- Momente cumplite pentru familia Ronei Hartner. In aceste momente, celebra artista se zbate intre viața și moarte pe patul de spital, luptandu-se cu stadiul IV al unei boli cumplite. Fosta concurenta de la Te Cunosc de Undeva și-ar fi prevestit sfarșitul, primind un mesaj de la tatal ei trecut la cele…

- Poliția Capitalei ii anunța pe cei interesați ca au inceput inscrierile in Școlile de Agenți de Poliție „Vasile Lascar” din Campina și „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca. Un numar de 1.640 de locuri sunt scoase la concurs in cadrul celor doua școli care pregatesc agenți de poliție. Cererile de inscriere…

- Un teribil accident de circulație a avut loc vineri de dimineața, 6 octombrie, in județul Ialomița, pe drumul național dintre Urziceni și Buzau. Un agent de la Serviciul Acțiuni Speciale a murit, mașina lui fiind strivita in impactul cu doua camioane, langa Cotorca, scrie Aktual24.Accidentul a avut…

- Sediul PSD Buzau a devenit astazi locul unui incident tensionat, care s-a soldat cu un schimb de cuvinte agresive, bataie și amenințari cu chemarea poliției. Conflictul a izbucnit intre un consilier personal al unui parlamentar buzoian și un membru PSD din cartierul Simileasca, cu privire la ridicarea…