- Comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides, se va afla, vineri, la Bucuresti, unde se va intalni cu ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, pentru a discuta despre derularea campaniei nationale de vaccinare in Romania si va efectua, ulterior, o vizita la centrul de…

