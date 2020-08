”In aceasta seara mi-am depus la presedintele CE Ursula von der Leyen demisia din calitatea de comisar european pentru comert. Devenea tot mai clar ca controversa referitoare la vizita mea recenta in Irlanda ma distragea de la munca mea in calitate de comisar european si mi-ar fi subminat activitatea in lunile importante care urmeaza”, afirma Hogan intr-o declaratie. El afirma ca regreta profund faptul ca aceasta calatorie a sa in Irlanda a provocat atata ingrijorare si suparare. ”Am incercat intotdeauna sa ma conformez tuturor reglementarilor relevante referitoare la COVID-19 in Irlanda”, afirma…