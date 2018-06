Stiri pe aceeasi tema

- Polonia, Republica Ceha, Ungaria si Slovacia, care formeaza Grupul de la Visegrad (V4) trebuie sa dea dovada de unitate ferma in cadrul Uniunii Europene pentru a-si promova interesele comune, a declarat joi la Varsovia presedintele ceh Milos Zeman, dupa discutii cu omologul sau polonez Andrzej Duda,…

- Bruxelles intentioneaza sa transfere zeci de miliarde de euro din fonduri europene departe de Europa Centrala si de Est, mutand banii din tari precum Polonia, Ungaria si Republica Ceha catre statele afectate de criza financiara, cum ar fi Spania si Grecia, scrie Financial Times. Miscarea…

- In perioada 17-19 aprilie a.c., Senatul Romaniei gazduiește Primul Summit Parlamentar al Formatului București (B9), eveniment organizat la inițiativa comuna a domnului Calin Popescu-Tariceanu, președintele Senatului Romaniei, și a domnului Stanislaw Karczewski, mareșalul Senatului Republicii Polone.La…

- Statele membre ale Grupului de la Visegrad sunt decise sa aprofundeze cooperarea militara. Un anunt in acest sens a fost facut de ministrul ungar al Apararii, Istvan Simicsko, dupa consultari cu omologii sai din Polonia, Cehia si Slovacia.

- Statele membre ale Grupului de la Visegrad vor aprofunda cooperarea militara, a anuntat, marti, ministrul ungar al Apararii, Istvan Simicsko, dupa consultari cu omologii sai din Polonia, Cehia si Slovacia, relateaza agentia MTI.

- Un tribunal slovac a decis ca serviciile Uber sunt ilegale și trebuie suspendate, scrie Reuters. Serviciile sunt inca active in Bratislava, oraș unde au fost lansate in august 2015. Uber are probleme in mai multe țari europene. Serviciile sale au fost interzise in Bulgaria și suspendate in Ungaria și…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…