Stiri pe aceeasi tema

- Mariya Gabriel, comisarul european pentru inovare, cercetare, cultura, educație și tineret, respectiv Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, vor susține joi, 5 martie 2020, un dialog cu cetațenii în care vor discuta teme de actualitate de pe agenda Uniunii Europene și a României,…

- Suntem determinati sa respectam conditiile Memorandumului pentru combaterea riscurilor de securitate cibernetica generate de furnizorii 5G si vom colabora cu toate institutiile, cu mediul privat si cu societatea civila, pentru a asigura succesul licitatiei pentru spectrele 5G, a declarat, miercuri,…

- "Primele reactii ale tarilor Uniunii Europene referitoare la introducerea unui salariu minim la nivel european, respectiv 60% din salariul mediu, au fost ambivalente, si pozitive si negative, dar foarte multe tari au sustinut ca vor exista multe efecte negative. Printre acestea mentionam: inchiderea…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, participa luni la o dezbatere cu tema "Tranzitia energetica, de la discurs la actiune: ce energie vom consuma in urmatorii 10 ani?", alaturi de cei mai importanti jucatori locali din sectorul energiei. "In ultimii 15…

- Președintele Comisiei pentru afaceri europene, domnul Angel Tilvar, l-a primit luni, 10 februarie 2020, la Palatul Parlamentului, pe ambasadorul Irlandei in Romania, E.S. domnul Paul McGarry. La intrevedere au participat și doamna deputat Roxana Minzatu și domnul deputat Danuț Bica, membri in comisie.In…

- Europarlamentarul PMP nu crede ca se vor putea face anticipate si "daca se vor face urmeaza trei luni de instabilitate politica". "E greu de inteles ce mai vrea Romania cand oamenii politici pun jocurile politice deasupra interesului national. Pur si simplu sunt revoltat", a declarat Traian…

- Romania has a one-off chance to shine this year, despite an economic slowdown compared to the previous years, says Johan Meyer, CEO of Franklin Templeton Investment Management Limited UK Bucharest Branch and Fondul Proprietatea co-Portfolio Manager."30 years after the fall of the communist…

- Ziarul Unirea Program european: Tinerii din Romania pot participa la o excursie gratuita intr-una sau mai multe țari europene In aceasta luna, prin intermediul unui program european, tinerii din țarile Uniunii Europene ce implinesc 18 ani, inclusiv cei din țara noastra, au posibilitatea de a se inscrie…