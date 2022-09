Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in Buzau, cu ocazia unui festival, actorul și regizorul Michele Placido a declarat ca are interdicție de a intra in Ucraina, dupa ce a fost declarat spion al Rusiei, impreuna cu Albano.

- Eurodeputati romani au ridicat din nou problema aderarii Romaniei la spatiul Schengen, cu prilejul dezbaterii pe marginea discursului privind starea Uniunii al Ursulei von der Leyen de miercuri, din plenul Parlamentului European, potrivit Agerpres. Eurodeputata Rovana Plumb i-a spus presedintei Comisiei…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a atras atentia sambata ca o posibila modificare „fara niciun motiv” a sistemului medical de urgenta romanesc, care a functionat „eficient” in pandemie, ar putea conduce la prabusirea acestuia, asemenea unui domino, conform Agerpres. „Cand…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a adresat, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Independentei Ucrainei, in care reflecta intreaga solidaritate pentru aceasta tara si poporul ucrainean, precum si eforturile multidimensionale intreprinse de Romania in sprijinul Ucrainei pe parcursul celor…

- Actorul care l-a interpretat pe indragitul comisar Corrado Cattani va ajunge in septembrie la Buzau. Michele Placido este invitatul de onoare al editiei din acest an a „Buzau International Arts Festival (BIAF)”. Cei care au urmarit serialul ”Caracatita” vor avea ocazia pe 17 septembrie 2022 sa-l intalneasca…

- Actorul și regizorul italian Michele Placido, cunoscut pentru rolul comisarului Corrado Cattani din „La Piovra” (Caracatița), serialul care a facut furori in Romania anilor ’90, este invitatul special al celei de-a doua ediții a Buzau International Arts Festival Festivalul revine…

- ”50% dintre romani apreciaza ca situatia lor financiara s-a inrautatit fata de anul trecut, iar 38% au anticipatii pesimiste si se asteapta ca situatia sa se inrautateasca”, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Principalul motiv de ingrijorare…

- Prelungirea razboiului din Ucraina si extinderea sanctiunilor impuse Rusiei genereaza incertitudini si riscuri considerabile la adresa perspectivei activitatii economice in Romania, implicit a evolutiei pe termen mediu a inflatiei, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie…