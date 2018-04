Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump este "nepotrivit din punct de vedere moral" ca lider al Statelor Unite si creeaza "daune imense" normelor institutionale si culturale, a declarat James Comey, fostul director al FBI demis de Trump in 2017.

- Donald Trump este "inapt moral" sa conduca Statele Unite, a afirmat fostul director al FBI James Comey intr-un interviu difuzat duminica la postul de televiziune ABC, relateaza Agentia France Presse. "Nu cred in povestile potrivit carora el ar fi deficient mintal sau in primele etape ale…

- Procurorul special american Robert Mueller le-a comunicat luna trecuta avocatilor presedintelui Donald Trump ca nu-l considera, ”in acest stadiu”, suspect pe seful statului in ancheta rusa, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters. In cadrul unor negocieri private pe care le-au purtat la inceputul…

- Donald Trump e din nou in centrul atentiei, de data aceasta cu doua strategii controversate de politica externa. Una economica, care e pe cale sa provoace un razboi comercial intre Statele Unite si restul lumii.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cei mai mulți analiști politici ii pun in carca lui Traian Basescu pacatul de a fi creat statul paralel. Respectiv acel mecanism infernal prin care e siluit votul cetațenilor, puterea reala fiind de fapt confiscata de instituțiile de forța. Au și nu au dreptate. O spun ca…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat luni ca ar putea participa la inaugurarea ambasadei americane de la Ierusalim, in luna mai, asigurand totodata ca relatiile intre Statele Unite si Israel "nu au fost niciodata atat de bune", transmite AFP. "Daca pot, voi merge", a raspuns…

- Intr-un interviu acordat unui post de televiziune american, Putin cere ca Statele Unite sa prezinte dovezi privind implicarea rușilor in alegerile din 2016, scrie Agerpres. Dupa ce procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi si trei firme luna trecuta de ingerinta in campania pentru…

- Directorul adjunct al FBI a demisionat din funcție, dupa ce a devenit ținta atacurilor lui Donald Trump, președintele Statelor Unite. Presa americana scrie ca Andrew McCabe ar fi fost forțat sa-și dea demisia intrucat urma sa se pensioneze in luna martie. Demisia lui Andrew McCabe din cadrul FBI are…