Comerțul cu amănuntul, în ușoară intensificare. Ritmul de creștere a urcat la 7,1% Comertul cu amanuntul din primele 9 luni ale acestui an a crescut cu 7,1% fața de primele 9 luni ale anului trecut, potrivit unui anunț facut miercuri de Institutul Național de Statistica. Dupa 8 luni, creșterea fusese de 7%, marcând astfel o ușoara intensificare a ritmului. Potrivit INS, creșterea se datoreaza dinamicii vânzarilor de produse nealimentare (+9,1%), comertului cu carburanti (+7,3%) dar si vânzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+4,9%). Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, joi, cresterea de 4,4% a economiei romanesti in al doilea trimestru, serie bruta, fata de perioada similara a anului trecut, dar a ajustat in jos avansul din primele 6 luni. Guvernul mizeaza in acest an pe o crestere economica de 5,5%.

- Deficitul din comerțul exterior al României a depașit 10 miliarde de euro dupa primele 8 luni din acest an (am exportat în valoare de 45,74 miliarde de euro și am importat de 56,59 miliarde euro), potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistica. Luna august a fost…

- În primele 7 luni din acest an s-au înregistrat 65.558 de casatorii, cu aproape 9.000 mai puține decât în perioada similara din anul trecut, arata datele transmise marți de Institutul Național de Statistica. De asemenea, numarul copiilor nascuți a scazut cu peste 12.000, amplificând…

- ​Costurile pe care le au angajatorii români cu salariații au crescut în trimestrul al doilea în toate domeniile economice, arata un comunicat transmis marți de Institutul Național de Statistica. Fața de primul trimestru, cel mai mult s-au ”scumpit” angajații din productie…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 0,3% in august 2019 fata de luna precedenta, insa au urcat cu 3,3% comparativ cu august 2018, releva datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).La nivelul preturilor productiei…

- Datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica indica o crestere a importurilor de energie, chiar si de 74,4% in cazul gazelor naturale, pentru a compensa diminuarea productiei interne si cresterea consumului.

- Fata de luna decembrie a anului anterior (2018), pretul cartofilor a urcat la 21,71%, iar cel al citricelor a inregistrat o crestere de 20,1%. Preturile au avansat si in cazul combustibililor si al tutunului, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica.Pe langa scumpirile ...

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 21,8% in primele sase luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 7,69 miliarde de euro, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). În primele şase luni din 2018, deficitul comercial a fost de 6,32 miliarde…