- Presedintele rus Vladimir Putin i-a acuzat vineri, 27 ianuarie, chiar de Ziua internationala de comemorare a victimelor Holocaustului, pe „neonazistii din Ucraina” de comiterea de crime impotriva civililor, o retorica la care liderul de la Kremlin recurge adesea pentru a-si justifica ofensiva militara…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a exprimat miercuri in favoarea unor negocieri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, in declaratii facute in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza joi dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Mii de manifestanti s-au adunat duminica la Stepanakert, principalul oras din Nagorno-Karabah, pentru a protesta impotriva blocarii unui drum vital spre Armenia, relateaza Hotnews . De aproape doua saptamani, activistii azeri blocheaza coridorul Lacin, singurul drum care leaga regiunea montana Nagorno-Karabah…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a facut apel marti la omologul sau chinez Xi Jinping, in cursul unei discutii telefonice, sa isi 'foloseasca influenta' pe langa presedintele rus Vladimir Putin pentru incetarea razboiului din Ucraina, a transmis presedintia de la Berlin, informeaza AFP, potrivit…

- Politia iberica a anuntat ca cele sase scrisori cu expozibili primite de ambasadele si consulatele ucrainene din strainatate in ultimele zile au fost trimise probabil din orasul Valladolid, situat in nordul Spaniei. Presedintele partidului conservator nationalist la putere in Polonia a denuntat "dominatia"…

- Lovitura cu racheta in Polonia ‘nu este nimic altceva decat un mesaj al Rusiei adresat summitului G20’, a declarat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski prin videoconferinta in fata liderilor grupului reunit in insula indoneziana Bali, in contextul in care versiunea ca a fost totusi vorba…

- Doua rachete rusești care au cazut pe teritoriul Poloniei, la granița cu Ucraina, au creat tensiuni uriașe in randul Occidentului. Din pacate, ieri a avut loc o noua etapa a acestui razboi, astfel ca securitatea unei țari membre NATO a fost amenințata dupa noua luni de atacuri sangeroase in Ucraina.…