Analistii bancii de investitii Jefferies, citati de Reuters, estimeaza ca valoarea combinata a activelor scoase de ArcelorMittal la vanzare este cuprinsa intre 752 si 940 de milioane de dolari, iar cel mai mare dintre aceste active este unitatea de la Galati. Potrivit surselor Reuters, Bank of America-Merrill…

JSW Steel este principalul competitor al Arcelor Mittal pe piata indiana si din Orientul Mijlociu Apropiat. Potrivit agentiei de stiri Reuters, oferta pentru combinatul siderurgic de la Galati va fi depusa in saptamanile urmatoare. In cursa mai sunt alte doua firme, una din Italia si alta din Ucraina.

- Cel mai mare producator de otel din India, JSW Steel, ar urma sa faca o oferta pentru combinatul siderurgic al ArcelorMittal din Galati, au declarat surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, concurand cu...

JSW Steel, cel mai mare producator de oțel din India, va depune o oferta pentru preluarea fabricii ArcelorMittal Galați, au declarat trei surse pentru Reuters, și va intra in competiție cu companiile Metinvest din Ucraina și cu Marcegaglia din Italia.

Grupul ArcelorMittal, care detine in Romania combinatul siderurgic din Galati, cel mai mare exportator din industria grea, a confirmat ca va vinde unitatea din Romania pentru a putea prelua producatorul Ilva din Italia. Compania a anunțat ca, o decizie in acest sens, va fi luata pana in 23 mai