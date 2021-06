Comandorul (r) dr. Marian Mosneagu implineste azi 60 de ani!

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Cernvoda. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Cernavoda, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Mircea cel Batran.In urma impactului, a rezultat…

- Un adolescent de 18 ani, absolvent al Colegiului National “Mircea cel Batran” din Constanta, si mama acestuia, care era cadru didactic, au fost vineri gasiti morti in apartamentul in care locuiau. Baiatul a fost gasit spanzurat de o teava metalica, iar mama sa – decedata, intinsa pe jos in locuinta,…

- Un adolescent de 18 ani, absolvent al Colegiului National „Mircea cel Batran” din Constanta, si mama acestuia, cadru didactic, au fost vineri gasiti morti in apartamentul in care locuiau.Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres , ca tanarul a fost gasit spanzurat de o teava metalica, iar mama sa…

- Coffee Talks este probabil primul podcast dedicat exclusiv tinerilor din Romania, lansat in timpul programului „Constanța – Capitala Tineretului din Romania 2021-2022”. David Niculae are 17 ani și este in clasa a XI-a la Colegiu Național ”Mircea cel Batran” din Constanța. Articol publicat inițial pe…

- Lucrarile edilitare, desfasurate in aceasta saptamana.Lucrarile edilitare sunt influentate de evolutia conditiilor meteo. Pe bulevardul Mamaia, tronsonul delimitat intre strada Mircea cel Batran si strada Bucovinei, se reabiliteaza suprafata pietonala cu pavele moderne.Pe strada Unirii, continua procesul…

- Infrastructura pietonala aferenta bulevardului Mamaia este in curs de modernizare. Echipele Confort Urban acționeaza pe sectorul de drum cuprins in strada Mircea cel Batran și strada Bucovinei. Bordurile care delimiteaza partea carosabila sunt demontate și se decapeaza suprafața pietonala. Pe strada…

- Un elev al Colegiului National "Mircea cel Batran" din Constanta a fost admis la Universitatea Harvard, el primind bursa integrala din partea prestigioasei institutii de invatamant. Darius Gabriel Mardaru este medaliat la olimpiade nationale si internationale, arata News.ro. Colegiul National…

- Devenita competitie de traditie pentru Colegiul National "Mircea cel Batran" din Constanta, editia de anul acesta a concursului NSS Space Settlement Contest a atras participarea a 6.862 de tineri din toata lumea care au vrut sa demonstreze ca sunt cei mai buni. Elevi din 22 de tari au prezentat 1.619…