- Armata Ucrainei este prinsa intr-un razboi pozitional static, afirma comandantul forțelor ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, la peste 20 de luni de la declansarea invaziei ruse. Intr-un articol publicat in The Economist, Zalujnii explica cum s-a ajuns in aceasta situație și ce greșeli de calcul a…

- Luptele de-a lungul portiunii de nord a frontului din estul Ucrainei s-au ‘inrautatit semnificativ’ in ultimele zile, a afirmat sambata comandantul fortelor terestre ucrainene, Oleksandr Sirski, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Comandantul, care a vizitat trupele ucrainene din zona, a spus ca…

- Armata ucraineana pierde in prezent intre 40 și 45 de drone de recunoaștere in fiecare zi de conflict, a declarat șeful Serviciului de Comunicații Speciale al Ucrainei, Iurii Șihol, informeaza CNN.

- Razboi in Ucraina, ziua 552. Comandantul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene, Oleksandr Sirskii, a cerut intarirea apararii orașului Kupiansk, dar conducerea armatei SUA nu este de acord.

- Noi imagini aparute pe rețelele de socializare arata un amplu asalt al armatei ucrainene pe frontul de la Robotine, localitate recent eliberata de trupele Kievului. Ucrainenii au atacat aici cu cel puțin 80 de blindate. Și pe frontul din Crimeea, forțele de la Kiev au desfașurat un atac masiv. Zeci…

- Trupele ucrainene creeaza conditiile necesare pentru a avansa pas cu pas si a prelua initiativa pe campul de lupta, a declarat luni seara comandantul sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii.

- Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat vineri, 4 august, ca un crematoriu mobil rusesc funcționeaza in permanența in partea de nord-est a orașului Melitopol, aflat sub ocupație, scrie Ukrainska Pravda.Rezidenții din orașul aflat in partea regiunii Zaporojie pe care Moscova a anexat-o…