Comandantul intervenției de la BALȘ: "A fost o ardere generalizată" Un numar de 102 persoane au fost evacuate vineri dimineata, in urma incendiului izbucnit la Institutul "Matei Bals" din Capitala. Rareș Bogdan, total dezamagit de LEGEA PNL: Ramane una dintre dorințele mele cele mai FIERBINȚI "Am reusit sa lichidam incendiul si sa evacuam personalul atat de la etajele superioare, cat si de la parterul cladirii. In afara de cele patru persoane care sunt decedate, celelalte persoane - pana la un numar de 102 - au fost evacuate si transportate catre echipajele de prim ajutor si ulterior catre spitalele desemnate. Am avut 24 de autospeciale de lucru cu apa…

