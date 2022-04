Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Brigazii 36 Marine din Mariupol, oras in stare de asediu, a facut apel la Papa Francisc sa salveze oamenii blocati in oras care sunt tinta bombardamentelor puternice. Maiorul Volina afirma ca este sigur ca liderul Bisericii Catolice nu a fost martorul unor evenimente precum cele din Mariupol,…

- Comandantul unitații maritime ucrainene din orașul asediat Mariupol i-a scris o scrisoare Papei Francisc, in care cere salvarea oamenilor ramași in oraș sub bombardamente puternice. In scrisoarea publicata pe site-ul Ukrainska Pravda, maiorul Serhii Volina, comandantul Brigazii 36, a scris: „Nu am vazut…

- Comandantul unitații de pușcași marini ucraineni din orașul asediat Mariupol i-a scris o scrisoare deschisa Papei Francisc in care ii solicita acestuia sa salveze oamenii ramași in oraș sub bombardamente intense, relateaza CNN . In scrisoare, publicata pe site-ul Ukrainska Pravda, maiorul Serhii Volyna,…

- "Iadul pe pamant", așa a descris situația din orașul natal Mariupol deputatul ucrainean Yaroslav Zelezniak. Orașul este complet incercuit de trupele rusești, ceea ce inseamna ca locuitorii sunt prinși in capcana. Oamenii nu mai au ce manca, iar bolile se raspandesc. Trupurile celor care au murit in…

- Imagini dramatice din Mariupol! Oamenii sunt omorați de armata rusa, iar cei care reușesc sa reziste zilelor raman ușor fara apa și hrana. Orașul ucrainean iși epuizeaza ultimele rezerve. Mariupol se afla sub asediu deja de 12 zile. In timpul acesta, forțele rusești ar continua sa bombardeze obiective…

- Peste 80 de mii de cetateni ucraineni au fost evacuați din mai multe orase asediate, dupa ce Kievul și Moscova au stabilit crearea de coridoare umanitare. Evacuarile din orasul Mariupol au esuat in mai multe randuri, in ultimele zile, din cauza bombardamentelor.

- Imaginile cu femeia la antrenament au facut inconjurul lumii. Mii de oameni au fost impresionați de tenacitatea ei. ”Nu vreau sa-mi pierd tara, orasul meu” a spus Valentina Konstanynovka in varsta de 79 de ani.O data ce imaginile au fost facute publice, a urmat o adevarata avalanșa de mesaje, iar Valentina…

