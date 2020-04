Stiri pe aceeasi tema

In prezent, cu toții traim una dintre cele mai dificile perioada din ultimii o suta de ani. Cine și-ar fi inchipuit la inceputul acestui an ca toate planurile vor fi anulate, ca vom ajunge sa stam in casa pentru a ne proteja și ca nu vom șți ce sa va intampla maine? Dupa ce toata aceasta perioada urata…

In perioada 6-18 Aprilie, la Boema, poti comanda (tel: 0757.565.888) cu cel putin o zi inainte, COȘUL DE FLORII sau

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, i-a informat, miercuri, pe presedintele CSM, procurorul general si pe presedintii Curtilor de Apel ca a trimis peste 19.000 de materiale necesare pentru protectia magistratilor, grefierilor si avocatilor care intra in salile de sedinte, constand in combinezoane,…

Conform Managerului Spitalului Județean de Urgența Targoviște, Claudiu Dumirescu, spitalul are la acest moment stocuri de echipamente de protecție pentru

Pandemia de coronavirus a schimbat din temelii metodele oamenilor de interacționa. Poate, cea mai mare modificare din viața noastra s-a produs la modul cum ne facem cumparaturile de la supermarket.In Danemarca, clienții dau comanda online și așteapta in parcarea supermarketului, iar un angajat aduce…

In contextul decretarii starii de urgenta cat si pentru protejarea dumneavoastra si a angajatilor nostri, incepand cu data de 16

Imagini hilare surprinse de camerele de supraveghere a unui local din Poiana. Trei hoti, tineri, cu cagule pe cap, au

Romanii comanda cel mai des de pe smartphone haine, produse de infrumusetare si electronice, iar 82% dintre romani aleg magazinul online in functie de postarile intalnite pe retelele de socializare ale brandurilor, prietenilor si influencerilor, sunt cateva dintre concluziile Barometrului european e-shoppers…