- In municipiul Arad, indicele de infectare este de 4,7 cazuri la 1.000 de locuitori, ceea ce plaseaza orașul nostru sub restricția de weekend, cea in care de vineri pana duminica (inclusiv) la ora 20:00 vom intra in case și nu vom mai ieși pana a doua zi dimineața, deplasarea fiind posibila doar cu declarație…

- Ungaria nu isi permite inca relaxarea restrictiilor, din cauza cresterii numarului de infectari, a declarat vineri premierul Viktor Orban, care a adaugat ca medicii vor incepe sa vaccineze femeile insarcinate cu serurile de la Pfizer-BioNTech si Moderna, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Bulgaria intra in carantina nationala de luni, timp de 10 zile. Toate scolile, restaurantele și centrele comerciale vor fi inchise. Decizia a fost luata de autoritati dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 a crescut cu 40 la suta in ultima saptamana.

- Din 22 martie, scolile, restaurantele si mall-urile din Bulgaria vor fi inchise timp de 10 zile, dupa o crestere a numarului de infectari cu coronavirus care a dus la solicitarea la limita a spitalelor, a anuntat joi ministerul sanatatii de la Sofia, relateaza g4media.ro.

- Spitalele din Bulgaria si serviciile de urgenta sunt aproape de limita in contextul unei crestere rapide a numarului de cazuri noi de COVID-19, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. "Nu putem gestiona acest aflux masiv", a declarat purtatoarea de cuvant a serviciilor de urgenta, Katja Sungarska.…

- Guvernul ceh a anuntat, vineri seara, ca le va impune cetatenilor sai, de la 1 martie, interdictia de a circula in afara departamentului unde isi au resedinta, rata de contaminare cu Covid-19 pe locuitor in Cehia fiind cea mai mare din lume. De asemenea, a facut obligatorie purtarea mastilor in aer…

- Parlamentul Lituaniei si-a organizat marti prima reuniune online in cadrul eforturilor de a limita cresterea abrupta a numarului de cazuri de COVID-19, relateaza Reuters. Tara baltica cu 2,8 milioane de locuitori a avut cea mai mare rata de infectare din UE in cele doua saptamani care…

- In Italia continua restrictiile, pe fondul cresterii numarului de infectari si de decese zilnice. O noua duminica de culoare portocalie astazi in Italia, asa cum vor fi toate sfarsiturile de saptamana din luna ianuarie, cu interzicerea circulatiei cetatenilor de la o localitate la alta sau intre regiuni.…