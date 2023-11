Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cherecheș, primarul municipiului Baia Mare, condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita in forma continuata, a fugit din țara vineri dimineața, chiar in ziua in care avea sa-și afle pedeapsa # Edilul care in ultimii 10 ani a transformat sportul din oraș in…

