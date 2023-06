Romanii sunt an de an atrasi de cantecul sirenelor din insulele grecesti. Si la inceputul minivacantei de Rusalii vamile au fost pline de turistii care au ales Elada drept destinatie. Iar insula Skiathos e tot mai prezenta in topul preferintelor. Coltul de Paradis, aflat la doar o ora de zbor de Romania, are preturi pentru toate bugetele si activitati pentru toate gusturile.