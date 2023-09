Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Termoficare a Timișoarei Colterm anunța ca, in vederea pregatirii sezonului de incalzire 2023-2024, incepand cu data de 11 septembrie, pana in data de 29 septembrie, se vor efectua, etapizat, probele la rece. Mai exact, se vor incarca cu agent termic traseele de distribuție, inclusiv instalațiile…

- Societatea timișoreana de termoficare Colterm face deja primele probe in perspectiva demararii noului sezon de incalzire. In doua saptamani se vor face probele la rece pentru a se vedea etanșeitatea rețelelor. Pana atunci continua achiziția de combustibil. La 31 august 2023, Colterm avea 54.876 tone,…

- Zi importanta pentru Muzeul Național al Banatului din Timișoara. In 25 iulie 1872 s-a inființat prima societate științifica din Banat, „Societatea de Istorie și Arheologie”, care a avut ca scop constituirea unui muzeu istorico-arheologic in Timișoara.

- Cu ocazia aniversarii a 154 de ani de transport public in Timișoara, Societatea de Transport Public din Timișoara aduce in atenția timișorenilorși a turiștilor o parte din istoria transportului in comun al orașului Capitala Culturala a Europei

- 12 tone de andezit, oțel și metal vor deveni arta contemporana, vie, prin intermediul a șase creatori. Provocarea a fost lansata de Societatea de Istorie și Arheologie a Banatului, urmașa organizației care a stat la baza inființarii actualului Muzeu Național al Banatului.

- Societatea de Istorie și Arheologie a Banatului, o fundație reinființata in anul in care Timișoara este capitala europeana a culturii pentru promovarea patrimoniului cultural, inițierea unor colaborari științifice cu instituții culturale din Romania și strainatate și susținerea activitatații Muzeului…

- Șervețelele umede par sa fie cea mai mare problema cu care se confrunta societatea Aquatim atunci cand vine vorba despre canalizarea orașului. Acest lucru a fost dovedit și de ultima furtuna, care a avut loc vineri la Timișoara. Societatea de canalizare a avut peste 200 de intervenții, in timp ce la…