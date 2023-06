Colonii de albine pe acoperișurile clădirilor din SUA. Care este motivul Guvernul american a lansat un program prin care vrea sa transforme acoperișurile cladirilor guvernamentale, cum ar fi spitale, tribunale, biblioteci sau oficii poștale in oaze de sanatate. Colonii intregi de albine au fost aduse pe acoperișuri dintr-un motiv simplu: insectele sunt un indicator al poluarii, ajuta la polenizarea parcurilor si la inverzirea orașelor, potrivit Observatornews.ro. Stupii se afla la inalțime, iar albinele nu intra in birourile funcționarilor, care acum discuta tot mai mult de sanatatea Planetei. „Nimeni nu vorbea in aceasta cladire despre polenizatori, inainte sa soseasca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

