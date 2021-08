Coloane de camioane la frontiera cu Ungaria, după trei zile de restricţii de circulaţie Coloane de camioane s-au format, luni, la iesirea din tara prin cele mai importante puncte de trecere a frontierei cu Ungaria, dupa ce tara vecina a impus restrictii de circulatie timp de trei zile pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone. La Nadlac II, pe autostrada pan-europeana, desi au fost deschise sase artere de iesire din tara pentru traficul greu, de trei ori mai multe decat in zilele obisnuite, soferii asteapta in coloana formata pe o distanta de aproximativ cinci kilometri. Potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului la granite, de pe site-ul Politiei de Frontiera,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

