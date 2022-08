Colliers: Piața de investiții imobiliare a crescut în prima jumătate a anului, în ciuda incertitudinilor legate de situația economică și geopolitică Prima jumatate a lui 2022 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de 336 milioane de euro in Romania, cu aproximativ 13% peste nivelul din primul semestru al anului trecut, tranzacțiile in segmentul birourilor reprezentand aproape 63% din volum, potrivit raportului de piața al Colliers pentru primul semestru al anului 2022. In condițiile in care, in ciuda contextului oarecum incert al economiei mondiale, o serie de tranzacții mari, aflate in diverse stadii, sunt inca in curs de derulare, anul s-ar putea incheia cu un volum total apropiat sau chiar mai mare de 1 miliard de euro.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Prima jumatate a lui 2022 s-a incheiat cu investitii imobiliare in valoare totala de 336 milioane de euro in Romania, cu aproximativ 13% peste nivelul din primul semestru al anului trecut, tranzactiile in segmentul birourilor reprezentand aproape 63% din volum”, potrivit raportului de piata al Colliers…

- Piata de investitii imobiliare a crescut in prima jumatate a anului, ajungand la 336 milioane de euro in Romania, cu aproximativ 13% peste nivelul din primul semestru al anului trecut, tranzactiile in segmentul birourilor reprezentand aproape 63% din volum, potrivit raportului de piata pentru primul…

- De asemenea, volumul total al investitiilor pe piata de real estate in Romania a ajuns la 323 de milioane de euro in prima jumatate a anului 2022, cu 6% mai mult comparativ cu valoarea tranzactionata in aceeasi perioada a anului precedent. In primele sase luni au fost semnate 14 tranzactii, cu o valoare…

- Volumul total al investițiilor pe piața de real estate in Romania a ajuns la 323 de milioane de euro in prima jumatate a anului 2022, cu 6% mai mult comparativ cu valoarea tranzacționata in aceeași perioada a anului precedent, conform raportului Romania Real Estate Market Outlook 2022, lansat de CBRE…

- Fostul premier Victor Ponta semnaleaza, intr-o postare pe Facebook, faptul ca in timp ce culturile romanești sunt compromise din cauza secetei, campiile maghiare sunt verzi pentru ca Ungaria folosește apa importata din Romania. „In 2014 am adoptat o Lege speciala pentru irigatii si am lansat ( impreuna…

- Gran Via a anuntat ca se retrage de pe piata romaneasca Aceasta decizie transanta survine ca urmare a blocarii investitiilor prin anularea Planurilor Urbanistice Zonale PUZ urilor , iar degetul acuzator este indreptat catre Nicusor Dan, primarul general al Bucurestiului, scrie gandul.ro.Presedintele…

- Miliardarul roman Ion Țiriac (83 de ani) considera ca domeniul imobiliar reprezinta una dintre cele mai promițatoare investiții in urmatoarele doua decenii.Aflat la inaugurarea unei noi cladiri de birouri in centrul Bucureștiului, Ion Țiriac a vorbit despre afacerile cu imobiliare, oferind…

- In ultimele luni s-a observat destula agitatie pe piata de capital romaneasca. Si nu fara motiv. Investitori cu experienta sau cei novici pe piata de capital din Romania, si-au marit gradul de atentie. O oportunitate cu adevarat rara si cu un grad destul de mare de spectaculozitate este pe cale sa…