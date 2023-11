Stiri pe aceeasi tema

- Piața inchirierilor de locuințe se menține puternica la nivel național. Majorari ale prețurilor au fost vizibile luna trecuta, in principal, in cazul apartamentelor cu 2 și 3 camere din marile orașe, potrivit datelor analizate de Imobiliare.ro.

- O etapa a Campionatului de Rally Sprint 2023 se va desfașura, in premiera, la Bistrița, in 21 octombrie. Sunt invitați sa se inscrie și piloții amatori. In competiția oficiala participa și tanarul pilot in varsta de doar 14 ani – Vladimir Orza, vicecampion la Juniori in 2022, fiul regretatului președinte…

- In ultimii ani s-au intensificat tot mai mult discuțiile despre o presupusa rivalitate intre București și Cluj. Un masterand din strainatate dorește sa se mute in Romania și a intrebat pe o platforma online: care oraș este mai bun pentru studenți, Cluj-Napoca sau București? Postarea s-a bucurat de multe…

- Chiriile solicitate pentru apartamentele din cele mai mari șase orașe ale țarii au continuat sa se majoreze in luna septembrie. Un avans semnificativ s-a inregistrat in Capitala, prețurile ajungandu-le din urma pe cele din Cluj-Napoca, oraș considerat pana acum cel mai scump. Potrivit analizei facute…

- Dupa saptamani de speculații și nemulțumiri legate de un miros deranjant care a cuprins orașul Cluj-Napoca, Agenția pentru Protecția Mediului din Bacau a clarificat problema. Cu ajutorul Laboratorului Mobil al APM Bacau, specialiștii au desfașurat masuratori de lunga durata și au ajuns la concluzia…

