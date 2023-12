Stiri pe aceeasi tema

- Cozonacul este desertul-vedeta din meniul de Craciun Studiu Colliers In casele romanilor și bulgarilor, dulciurile sunt un element esențial al sarbatorilor, subliniaza Colliers in cel mai recent raport „Festive Season in CEE”, la care au participat respondenți din Romania, Bulgaria, Republica Ceha,…

- Activitatea de investiții hoteliere in regiunea ECE – 6 (Polonia, Cehia, Romania, Ungaria, Bulgaria, Slovacia) a totalizat 464 milioane euro in ultimele 12 luni – iunie 2022 – iunie 2023, in ciuda creșterii notabile a costurilor de finanțare și a provocarilor economice și geopolitice in curs. Aceasta…

- Activitatea de investiții hoteliere in regiunea ECE – 6 (Polonia, Cehia, Romania, Ungaria, Bulgaria, Slovacia) a totalizat 464 milioane euro in ultimele 12 luni – iunie 2022 – iunie 2023, in ciuda creșterii notabile a costurilor de finanțare și a provocarilor economice și geopolitice in curs. Aceasta…

- Peste 70% dintre romani sunt ingrijorati de costurile cu incalzirea in aceasta iarna, fiind din ce in ce mai preocupati de solutii pentru economisirea energiei, arata datele unui studiu realizat in tari din Europa Centrala si de Est, printre care si Romania, potrivit Agerpres. Conform sursei citate,…

- Mai bine de 70% dintre romani iși fac griji pentru facturile marite din cauza frigului din aceasta iarna. Cei mai mulți cauta soluții pentru economisirea energiei. Un studiu facut in țari din Europa Centrala și de Est, printre care și Romania, arata ca facturile la utilitați au crescut odata cu marirea…

- Slovacia va impune controale temporare la granița sa cu Ungaria pentru a face fața afluxului tot mai mare de migranți, a anunțat miercuri guvernul, in timp ce Polonia și Republica Ceha au introdus controale la granițele Slovaciei. In acest an, Slovacia a trebuit sa faca fața unei creșteri de 11 ori…

- Marile industrii cu sediul in Germania, de departe cel mai mare producator din Europa, au fost afectate de costurile ridicate ale energiei si de restrictiile privind utilizarea energiei, de la invazia Rusiei in Ucraina, in 2022, care a intrerupt fluxurile de gaze naturale si a dus la cresterea costurilor…

- ”IMM-urile romanesti exporta cantitati din ce in ce mai mari catre Europa, fiind inregistrata astfel o crestere de 20% a cantitatii de marfuri transportate catre pietele externe in 2023 fata de anul trecut. Cele mai transportate marfuri sunt din categoriile produse alimentare, articole de imbracaminte…