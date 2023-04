Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița au intervenit, in acesta noapte in jurul orei 02.55, la un accident rutier in localitatea Livezile. In accident au fost implicate trei victime dintre care una incarcerata. In cel mai scurt timp victima incarcerata a fost extrasa și predata…

- Un barbat din Feldru a fost ranit grav, luni, și a ajuns la spital, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul in albia unui parau din localitate. Pompierii militari nasaudeni au intervenit luni cu echipaje specializate, cu sprijinul echipajului de descarcerare grea din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița…

- Un bistrițean s-a ales, luni, cu dosar penal pentru violența in familie, dupa ce și-a agresat soția. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pe care insa barbatul l-a incalcat in aceeași zi, astfel ca pe lista acuzațiilor s-a mai adaugat și cea de nerespectare a ordinului de protecție provizoriu.…

- Politistii din Bistrița-Nasaud cauta un barbat care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea barbatului sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. La data de 15 februarie a.c., polițiștii…

- O bistrițeanca a ajuns joi la spital, dupa ce a fost accidentata de o autoutilitara condusa de un barbat din Teleorman. Accidentul s-a produs la intersectia strazilor Imparatul Traian și Iosif Vulcan din municipiu, in timp ce femeia traversa strada regulamentar. La locul accidentului au intervenit…

- Un barbat din Bistrița a decedat luni dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o betoniera, intr-o intersecție din municipiu. Șoferul autovehiculului era sub influența alcoolului. In aceasta dupa-masa, polițiștii Biroului Rutier, dar și un echipaj de terapie intensiva mobila SMURD au intervenit in municipiul…

- Un barbat și-a pierdut viața, vineri, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier in localitatea Dorolea. In același accident au fost ranite inca doua persoane: o femeie și fiul acesteia. Detașamentul de Pompieri Bistrița a intervenit astazi la un accident rutier, produs pe raza localitații Dorolea. Au…

- Un tanar din localitatea Chintelnic s-a ales azi-noapte cu dosar penal, dupa ce polițiștii l-au depistat drogat la volan. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, la data de 19 ianuarie, in jurul orei 01:00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au oprit pentru control un autoturism…